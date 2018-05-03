Виктория Боня прилетела в Краснодар к Федору Смолову 

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом 2» была замечена в столице Кубани. Сама Виктория Боня не стала делать из своего визита тайну и на своей странице в соцсети призналась, что приехала к футболисту «Краснодара» Федору Смолову. Девушка брала интервью у нападающего «быков», перед этим наблюдая за его тренировкой. Как пишут СМИ, светская львица готовит новый проект, одним из героев которого как раз станет футболист. ;
Однако нашлись и те, кто приписал Виктории личную симпатию к Смолову. Мол, находящийся на пике карьеры бомбардир интересует Боню как мужчина. В сущности, эти слухи могут вполне оказаться правдой: в настоящее время и звезда Инстаграма, и футболист свободны. Год назад Виктория разорвала отношения с отцом своей дочери, миллиардером Алексом Смерфитом, а Смолов совсем недавно расстался с ростовской моделью Юлией Левченко.