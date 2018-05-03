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«Атлетико» — «Арсенал»: ставка Егора Титова с коэффициентом 3.30
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«Атлетико» — «Арсенал»: ставка Егора Титова с коэффициентом 3.30 

Чемпионат.com 1 час назад
Экс-капитан сборной России, а ныне тренер «Енисея» Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы.
Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 3.30.
«Арсенал» упустил свои шансы в первой игре. Он мог выиграть даже крупнее, чем 1:0, а в итоге даже пропустил. Это упущенные возможности. «Атлетико» после удаления сзади играл всемером в линию. Это чётко было видно.
Думаю, что и дома «Атлетико» будет действовать аккуратно, будет играть от обороны. Счёт первой игры мадридцев вполне устраивает. Риск они постараются полностью исключить. Они умеют обороняться без ошибок. Если шанс будет, то забить «Атлетико» сможет, но вообще считаю, что игра не получится результативной. «Арсенал» любит и умеет атаковать, но против такого соперника это сложно. Он защищается не только числом, хотя и такое бывает, но и умением. Так что мой вариант на этот матч — «тотал меньше 1,5 мяча», — отметил Титов.
Начало матча — сегодня, 3 мая, в 22:05 мск.
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