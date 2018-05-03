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Официально: Коскинен продолжит карьеру в «Эдмонтоне»
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Официально: Коскинен продолжит карьеру в «Эдмонтоне»
Советский спорт
1 час назад
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Контракт рассчитан на один год.
Коскинен выступал за СКА с 2015 года. За это время финн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.
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