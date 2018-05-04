Праздник спорта устроят в Лосинке

Спортивно-досуговый праздник для жителей и гостей Лосиноостровского района устроят в предстоящий понедельник, 7 мая, на спортивной площадке в Анадырском проезде, д.39, к.2. Как рассказал заместитель директора Центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов , он будет посвящен предстоящему Дню Победы и начнётся в 17.00.

— Если позволит погода, установим надувные конструкции на площадке. Всех гостей праздника ждут подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты, веселые старты и теплое дружеское общение, — отметил он.

А в субботу, 5 мая, там же состоится товарищеский матч по футболу среди спортсменов старше 18 лет. Записываться заранее не нужно, присоединиться к любой из команд можно будет прямо на месте. Начало турнира назначено на 13.00. (иб)