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Инфантино поздравил Путина с победой на выборах и назвал уникальным профессионализм оргкомитета ЧМ-2018
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Инфантино поздравил Путина с победой на выборах и назвал уникальным профессионализм оргкомитета ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил подготовку России к чемпионату мира-2018 на заседании наблюдательного совета.
— Прежде всего поздравляю президента Путина с победой на выборах, — сказал Инфантино. — От всего сердца! Но также поздравляю всех присутствующих здесь за проделанную работу. Уже 20 лет занимаюсь организацией крупных футбольных соревнований, но уровень вовлеченности, приверженности и профессионализма, который увидел в России — он уникальный! Говорю это не потому что я здесь, это правда так. Я это видел своими глазами. Недавно меня спросили в Нигерии, как Россия готова к чемпионату мира. Я ответил сразу: на сто процентов! Но потом поправился: все-таки 99. Потому что последние недели очень важны. Тем не менее, Россия полностью готова. Это будет незабываемый праздник спорта. Мы — одна команда, которая победит на этом чемпионате мира! Можете рассчитывать на меня, и на ФИФА. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​
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