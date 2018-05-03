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Стадион «Ромы» в Википедии переименовали в «Садио Олимпико»
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Стадион «Ромы» в Википедии переименовали в «Садио Олимпико» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В сети появились скриншоты страницы домашнего стадиона «Ромы» на английской Википедии. На этом ресурсе «Стадио Олимпико» был переименован в «Садио Олимпико». По всей видимости, таким образом болельщики «Ливерпуля» отметили выход своей команды в финал Лиги чемпионов.
"Красные" накануне, 2 мая, вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Рому» (5:2 — дома, 2:4 — на выезде). В обеих встречах голами отметился сенегальский форвард английской команды Садио Мане.
Напомним, в финале главного еврокубкового турнира «Ливерпуль» сыграет с "Реалом". Встреча состоится 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Рома — Ливерпуль
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