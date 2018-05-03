Дворкович пообещал открытие третьей ВПП в Шереметьево ближе к осени

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево будет введена в строй ближе к осени 2018 года, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе заседания набсовета Организационного комитета «Россия-2018» в Сочи.

«В ряде аэропортов ведутся буквально последние работы. По двум объектам мы приняли решение не обеспечивать ввод в строй до начала Чемпионата мира — они не нужны для проведения Чемпионата мира. Это третья полоса Шереметьево, которая будет введена в строй ближе к осени этого года, и часть объектов в аэропорту Домодедово . Тоже их наличие к Чемпионату мира не является необходимым», — заявил Дворкович.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.