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Инфантино: все отзывы экспертов по подготовке ЧМ-2018 по футболу максимально положительные
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Инфантино: все отзывы экспертов по подготовке ЧМ-2018 по футболу максимально положительные 

RT на русском 1 час назад
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что все отзывы, который организация получает от экспертов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, максимально положительные.
«Все те отзывы и мнения, которые мы получаем от экспертов, очень положительные, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы», — заявил Инфантино в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира.
Он также отметил работу, которая была проделана в вопросах безопасности.
Ранее Колобков рассказал, когда будет завершена работа на всех объектах ЧМ-2018 по футболу.
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