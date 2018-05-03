Кинофильм «О чем-то ином» покажут неподалеку от Хорошево-Мневников

Кинофильм на чешском языке с русскими субтитрами «О чем-то ином», который рассказывает историю двух непохожих женщин, покажут 6 мая на экране кинотеатра «Юность» неподалеку от Хорошево-Мневников.

-Домохозяйка Вера борется с бытом, непослушным сыном и вечно уставшим мужем, а олимпийская чемпионка, гимнастка Ева Босакова в роли самой себя бросает вызов собственным физическим возможностям, тренерам и спортивным снарядам, — сообщили в пресс-службе «Москино».

Показ состоится в 17.00 по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом ¼ Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте сети «Москино»: https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/7106. или по телефону: +7 (495) 951-94-20. (ск)