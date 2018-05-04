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Братское кладбище воинов Приморской армии открыли после реконструкции в Севастополе
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Братское кладбище воинов Приморской армии открыли после реконструкции в Севастополе 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: sevastopolnews.info
Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу регионального правительства.
На Братском кладбище воинов Приморской армии установлено 28 мемориальных гранитных плит, на которых увековечены имена более 3 500 советских воинов. На реконструкцию объекта правительство Севастополя направило около трех миллионов рублей
пресс-служба
правительства Севастополя.
В братских могилах похоронены павшие при освобождении Балаклавы и Севастополя весной 1944 года.
В августе прошлого года в Карелии состоялась церемония захоронения останков солдат Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие священнослужители, общественные деятели и представители власти.
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