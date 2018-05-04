Братское кладбище воинов Приморской армии открыли после реконструкции в Севастополе

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу регионального правительства.

На Братском кладбище воинов Приморской армии установлено 28 мемориальных гранитных плит, на которых увековечены имена более 3 500 советских воинов. На реконструкцию объекта правительство Севастополя направило около трех миллионов рублей

пресс-служба

правительства Севастополя.

В братских могилах похоронены павшие при освобождении Балаклавы и Севастополя весной 1944 года.

В августе прошлого года в Карелии состоялась церемония захоронения останков солдат Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие священнослужители, общественные деятели и представители власти.