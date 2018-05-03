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В Севастополе реконструировали Братское кладбище воинов Приморской армии
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В Севастополе реконструировали Братское кладбище воинов Приморской армии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Севастополе реконструировали одно из самых больших мемориальных захоронений советских воинов, павших в боях за Севастополь — Братское кладбище воинов Приморской армии в селе Оборонное Балаклавского района. На данный момент на кладбище захоронены останки 3 579 воинов, чьи имена удалось установить.
Торжественное открытие мемориала состоялось в рамках традиционной ежегодной «Вахты памяти». Реконструкция включала в себя укладку плитки, кронирование деревьев, установку гранитных бордюров, обустройство проходов, ограждений и другие работы.
«Для меня это особенное место, потому что в севастопольской земле остался мой дед, и я не знаю, где он похоронен. Бабушка получила извещение о том, что дедушка пропал без вести 3 июля 1942 года, он участвовал в последних боях за Севастополь. Потому каждый раз, когда происходит поднятие останков неизвестных воинов, я думаю, что, может быть, что-то узнаю о деде», — рассказала присутствовавшая на мероприятии председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабева.
Как сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров, всего на территории города находятся 17 братских захоронений, 4 из которых уже были восстановлены в 2017 году, еще 3 обновленных мемориала восстановят в текущем году — это братские захоронения в селах Флотское, Черноречье и одно из захоронений в Балакаеве.
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