Безумная «Джиро д’Италия»: Кто станет «розовым»

Тулло Морганья, Эмилио Костоманья и Армандо Кунье — сотрудники итальянской спортивной газеты Gazzetta dello Sport. В условиях жесткой конкуренции за читателей они решили создать велогонку, чтобы привлечь подписчиков к изданию. Один из редакторов газеты Морганья поделился идеей создания велогонки с владельцем Костаманьей и редактором отдела велоспорта Кунье. Последний настолько загорелся, что в итоге все трое отправились по регионам Италии в поисках финансов. Гонку поддержали банк Cassa di Risparmio, а также главный конкурент Gazzetta dello Sport — Corriere della Sera

7 августа 1908 года Gazzetta dello Sport на первой полосе своего номера объявила, что в 1909 году состоится первая многодневная велогонка «Джиро д’Италия» (Тур Италии). Таким образом Gazzetta стала первым печатным изданием в Италии, которое создало свою велогонку, а победитель гонки облачается в розовую майку. Именно в таком цвете выходит газета.

en.wikipedia.org Первый победитель «Джиро д’Италия» Луиджи Ганна

Первым директором гонки был назначен Куне, первая гонка стартовала 13 мая 1909 года в Лорето, финиш состоялся в Милане, первым победителем стал итальянец Луиджи Ганна из команды Team Atala.

И вот 4 мая стартует 101 итальянская гонка, или как принято называть, 101-й выпуск.

«Розовая» Италия

Если вы ни разу не посетили ни один из городов, где проходит гонка, то вы многое потеряли. Италия в буквальном смысле утопает в розовом цвете.

В дни проведения гонки у жителей в ряде городов, где проходит маршрут этапа, объявляется выходной: семейное барбекю вдоль обочины дорог, танцы, веселье и любовь к велоспорту. В розовые майки облачены от мало до велика, вплоть до домашних питомцев.

Добавьте ко всему этому прекрасные пейзажи, и велоспорт станет вашей страстью.

Поэтому споры о том, что в Италии популярнее футбол или велоспорт, не утихают до сих пор.

Маршрут-2018

В нынешнем году Организаторы гонки отдали первые три этапа Израилю, который впервые примет старт итальянского Гранд-тура. 1-й этап пройдет в Иерусалиме гонкой с раздельным стартом на 9,7 км. Маршрут проложен по ходу часовой стрелки по улицам города, расположенным на отметке 750-820 м над уровнем моря.

2-й спринтерский этап от Хайфы до Тель-Авива (167 км) проложен по побережью Средиземного моря, а на 3-м этапе пелотон возьмет старт в Беэр-Шева и финиширует в Эйлате (229 км) у залива Акаба на берегу Красного моря. Этап танет самым южным за всю историю «Джиро», и впервые этап Гран-тура финиширует в акватории Индийского океана.

twitter.com/giroditalia

После дня отдыха и перелёта пелотон переместится на остров Сицилия, где пройдут три этапа, включая этап с покорением вулкана Этна. Перебравшись на итальянский «сапог», гонка продолжит свое движение по побережьям Тирренского и Адриатического морей через Апеннины на север Италии к Альпам, к легендарному подъёму на вершину Дзонколан. После, развернувшись на запад, гонка продолжит движение к грунтовым дорогам вершины Финестре, на которой будет разыграна премия Чима Коппи.

Завершится «Джиро д’Италия» 27 мая в столице Италии — Риме. Протяженность всей гонки составит 3 тыс. 562,9 км.

Фавориты

Global Look Press/ dpa /Jörg Carstensen

Главным претендентом на победу в генеральном зачете (розовая майка) является голландский гонщик команды Team Sunwed Том Дюмулен, который будет защищать свой титул.

Если ему удастся сделать дубль, то по этому показателю он сравняется с великим Мигелем Индурайном, выигравшим «Джиро» два раза подряд в 1992 и 1993 годах.

Еще одним наиболее вероятным претендентом является один из лучших генеральщиков в мире британец Крис Фрум из Sky, способный распределять свои силы по этапу таким образом, что может выпасть в подъеме, а к концу уехать от преследователей.

Составить конкуренцию Фруму и Дюмулену может составить француз Тибо Пино (FDJ-Groupama), в прошлом году финишировавший 4-м в общем зачете, колумбиец Мигель Лопес из Astana, итальянец Доминико Поццовиво (Bahrain-Merida), в этом сезоне ставший вторым в генерале «Тура Альп», итальянец Фабио Ару (UAE Team Emirates), который поедет в девятый раз в Гранд-туре.

Также за розовую майку поборются Саймон Йейтс и Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Джордж Беннетт (LottoNL-Jumbo), Давиде Формоло (Bora — hansgrohe), Майкл Вудс (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), Роан Деннис (BMC).

Что касается российских гонщиков, то их на нынешней «Джиро» выступит двое — гонщики Katusha Alpecin Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов . Бельков является триумфатором 1-го этапа «Джиро»— 2013. Всего в Гранд-турах он выступал девять раз. Для Кузнецова же итальянский Гранд-тур будет третьим. Лучшим его результатом является 10-е место в общем зачете в прошлом году.

Global Look Press/imago sportfotodienst/Fotoreporter Sirotti Stefano

Помимо розовой майки, жаркая борьба будет за синюю майку (лидер горной классификации), цикламеновую майку (лидер в классификации по очкам) и белую майку (лучший молодой гонщик).

Гонка ожидается безумной!