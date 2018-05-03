Коллектив «Надежда» выступил в Бибиреве с танцевально-интерактивной программой

Коллектив «Надежда» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» в минувшие выходные представил зрителям танцевально-интерактивную программу. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Коллектив народного танца «Надежда» — это не только народный танец, но и народные песни, исполняемые воспитанниками под аккомпанемент аккордеона. В тот вечер зрители увидели давно полюбившиеся танцы студии «Надежда», а также и несколько новых произведений, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».

Там отметили, что почетным гостем концерта стала основатель коллектива Надежда Жигунова, которая сказала много теплых слов в адрес воспитанников и педагогов, вручила выдающимся воспитанникам ценные награды и поздравила всех с тем, что искусство народного танца живет и продолжает развиваться. (то)