«Амкар» — болельщикам: «Приезжайте на „Екатеринбург Арену“ и поддержите команду в матче с „Уралом“

«Амкар» на своем официальном сайте обратится к своим болельщикам с просьбой поддержать команду в гостевом матче 29-го тура чемпионата России против «Урала». Пермяки занимает 13-е место в турнирной таблице с 31 очком, уральцы — восьмое (37). "В ближайшее воскресенье нашу команду ждет один из самых важных матчей сезона — интерес к нему подогревают огромная турнирная значимость игры для «Амкара» и принципиальный соперник — екатеринбургский «Урал». Мы обращаемся с просьбой ко всем нашим поклонникам — приезжайте на новую «Екатеринбург Арену», заполняйте гостевой сектор и поддержите команду. Будьте уверены — амкаровцы готовы отдать на поле ради победы все силы и им нужна ваша энергетика — в тяжелой ситуации, с вашей поддержкой, команда способна на чудеса. Призываем вас болеть на трибунах стадиона, построенного специально к чемпионату мира, яростно, но уважительно по отношению к своей команде, игрокам и болельщикам соперника. Воздержитесь от любых противоправных действий, создайте атмосферу праздника, которая должна царить на каждом футбольном матче. «Амкару» и "Уралу" нечего делить, кроме турнирных очков! Свой вклад в создание атмосферы большой игры может внести каждый из вас — мы призываем всех любителей футбола чувствовать и вести себя на трибунах так, словно чемпионат мира уже начался!, — говорится в сообщении «Амкара». Встреча пройдет 6 мая, начало — 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Турнирая таблица чемпионата России