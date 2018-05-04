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Более 20 тыс. болельщиков ожидается на матче «Урал» — «Амкар» на «Екатеринбург-Арене»
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Более 20 тыс. болельщиков ожидается на матче «Урал» — «Амкар» на «Екатеринбург-Арене» 

ТАСС 33 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. болельщиков ожидается 6 мая на мачте 29-го тура Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ) между «Уралом» и пермским «Амкаром». Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь екатеринбургского клуба Никита Медведевских.
"На матче ожидается более 20 тысяч зрителей. Практически все билеты на центральные трибуны распроданы, также активно пользовались спросом и места за воротами. Остатки билетов можно будет приобрести в кассах стадиона в день игры. Ожидаем, что это будет самое посещаемое уральское дерби в истории", — сказал Медведевских.
Предстоящая игра станет третьим тестовым матчем для реконструированного к чемпионату мира по футболу стадиона «Екатеринбург-Арена». Первый матч прошел на стадионе 1 апреля, игра между "Уралом" и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1, ее посетили порядка 20 тыс. болельщиков.
Вторая тестовая игра между «Уралом» и московским "Спартаком" прошла 15 апреля — хозяева выиграли со счетом 2:1, прервав беспроигрышную серию московского клуба из 18 игр. Матч прошел в присутствии более 32 тыс. болельщиков. «Екатеринбург-Арена» вмещает 35 тыс. человек.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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