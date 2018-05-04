На матч между «Уралом» и «Амкаром» распроданы почти все билеты

Более 20 тыс. болельщиков ожидается на матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Уралом» и пермским «Амкаром» 6 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь екатеринбургского клуба Никита Медведевских

"На матче ожидается более 20 тысяч зрителей. Практически все билеты на центральные трибуны распроданы, также активно пользовались спросом и места за воротами", — передает слова Медведевских ТАСС

Пресс-секретарь отметил, что остатки билетов можно будет приобрести в кассах стадиона в день игры.

"Ожидаем, что это будет самое посещаемое уральское дерби в истории", — заявил Медведевских.