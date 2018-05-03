Благобегун поможет людям с синдромом Дауна заняться бегом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Профессиональный спортсмен Евгений Дроздовский, познакомившись с фондом «Синдром любви», решил вместе с ним дать старт проекту «Я тоже умею бегать!». Как сообщили в пресс-службе платформы «Сделай!», активист платформы и благобегун Евгений Дроздовский создал Поступок для сбора средств в поддержку фонда «Синдром любви».

Ирина Меньшенина, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви»:

"Мы вовремя встретились с Евгением. Это, наверное, ответ космоса на наши запросы. Фонд «Синдром любви» развивает тему спорта для молодых людей с синдромом Дауна: плавание, футбол, и теперь появился и бег. Эта идея нравилась нашему подопечному Стасу Богданову, и мы начали искать какие-то возможности, секции, тренеров. Именно в этот момент к нам пришел Евгений Дроздовский, поверил, воодушевился и создал поступок в поддержку проекта «Я тоже умею бегать!». Стас — это наша первая беговая история. Если все получится, то он станет образцом для других ребят с синдромом Дауна и их родителей".

Стас уже пробежал с Евгением в ходе открытой тренировки свои первые два километра. Сейчас тренеры, врачи и методисты фонда «Синдром любви» и Евгений готовят Стаса к первому официальному старту — марафону в пустынных степях Волгоградской области Elton Ultra-Trail 2018, который состоится 26 мая.

"Люди с синдромом Дауна могут не меньше, чем каждый из нас, — говорит Евгений Дроздовский. — А если у них появляется какая-то цель, они будут по-детски упорны и обязательно ее добьются".