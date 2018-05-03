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На старых ветках черной смородины в междоузлиях какие-то утолщения шаровидные. Что это может быть?
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На старых ветках черной смородины в междоузлиях какие-то утолщения шаровидные. Что это может быть? 

7dach.ru 1 час назад
Что это может быть? В Интернете ответ не нашла. Фото показать не могу, так как эти ветки обрезала, на всякий случай…
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