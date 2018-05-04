Сотрудники полиции в аэропорту Домодедово задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту самолета

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии самолета в аэропорт, полицейские задержали правонарушителя. Установлено, что во время полета 35-летний житель города Новосибирска нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал. В отношении фигуранта отделением дознания линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк Скачать оперативное видео