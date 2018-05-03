30 медалей привезли вологодские каратисты из Москвы

Седьмой чемпионат и первенство по восточному боевому единоборству сетокан состоялись с 27 по 30 апреля в московском городском округе Троицк. Более 600 спортсменов из 14 регионов Центрального федерального округа России приняли участие в соревнованиях.

49 комплектов наград разыграли среди девушек и юношей в возрастных категориях от 8 до 20 лет. В соревновании также приняли участие женщины и мужчины. 30 медалей ушло в копилку вологжан. Победителями стали Ярослав Коробков, Евгений Безяев, Артем Пьянков, Максим Потылицын, Александр Торопов , Алиса Мустафина, Кирилл Артюгин.

В командных соревнованиях вологжане также стали лидерами и серебряными призерами в своих возрастных категориях. В частности, команды — мальчиков 12-13 лет, юношей — 14-15 лет и юниоров — 16-17 лет.