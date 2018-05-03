Ещё
30 медалей привезли вологодские каратисты из Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

30 медалей привезли вологодские каратисты из Москвы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Седьмой чемпионат и первенство по восточному боевому единоборству сетокан состоялись с 27 по 30 апреля в московском городском округе Троицк. Более 600 спортсменов из 14 регионов Центрального федерального округа России приняли участие в соревнованиях.
49 комплектов наград разыграли среди девушек и юношей в возрастных категориях от 8 до 20 лет. В соревновании также приняли участие женщины и мужчины. 30 медалей ушло в копилку вологжан. Победителями стали Ярослав Коробков, Евгений Безяев, Артем Пьянков, Максим Потылицын, Александр Торопов, Алиса Мустафина, Кирилл Артюгин.
В командных соревнованиях вологжане также стали лидерами и серебряными призерами в своих возрастных категориях. В частности, команды — мальчиков 12-13 лет, юношей — 14-15 лет и юниоров — 16-17 лет.
Вологда.рф: последние новости
Заключительные бои весны 45-го на территории Германии покажут реконструкторы в Вологде Останки вологодского бойца, в одиночку расправившегося с четырьмя фашистскими солдатами, нашли в Беларуси Внучку погибшего при прорыве блокады Ленинграда солдата нашли поисковики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги не пускают футбольную Россию в Европу4
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?17
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение