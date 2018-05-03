Дворкович пообещал дополнительные бесплатные поезда на ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Дополнительные поезда с бесплатным проездом для болельщиков чемпионата мира по футболу могут быть запущены по самым загруженным направлениям, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

В апреле пресс-служба АНО «Транспортная дирекция-2018» сообщала, что уже более 250 тысяч болельщиков из 148 стран забронировали билеты на бесплатные поезда во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.

"Как уже докладывалось, будут запущены около 700 поездов, бесплатные билеты для тех, кто имеет билеты на матчи. Уже из более 400 тысяч билетов 250 тысяч билетов распределено. Мы видим, что по отдельным маршрутам уже загрузка приближается к максимальной. При необходимости введем еще дополнительные поезда с бесплатными билетами", — сказал Дворкович на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Организационный комитет „Россия-2018“.

Для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ назначено 728 рейсов поездов, которые имеют более 440 тысяч мест. Бронирование мест осуществляется на интернет-ресурсе АНО „Транспортная дирекция-2018“. Для получения права на бесплатный проезд необходимо купить билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Также бронировать билеты на бесплатные поезда могут журналисты, аккредитованные ФИФА.

РЖД сообщали, что поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда „Ласточка“ и скоростные поезда „Стриж“.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.