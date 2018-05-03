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Фан-зону ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде начнут готовить после парада 9 мая
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Фан-зону ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде начнут готовить после парада 9 мая 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Монтаж площадки Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде начнется 10 мая, объект будет готов ко Дню России. Об этом сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».
"Одним из важнейших объектов чемпионата мира является Фестиваль болельщиков. Местом проведения мы выбрали центральную площадь города — площадь Минина и Пожарского. Площадка рассчитана на 15 тыс. зрителей. Монтаж площадки будет начат непосредственно после парада Победы, 10 мая, и к празднованию Дня России мы планируем полностью задействовать инфраструктуру данного сооружения", — сказал Никитин.
Он подчеркнул, что в Нижегородской области введены в эксплуатацию все спортивные объекты, включая стадион «Нижний Новгород», три тренировочные площадки и две базы команд. «В настоящий момент идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону „Нижний Новгород“. Создание временной инфраструктуры на период проведения чемпионата будет завершено в конце мая», — сказал Никитин.
По его словам, тестовые матчи, которые прошли на стадионе 15 и 28 апреля, не выявили критических проблем. На третий тестовый матч — 6 мая — ожидается до 39 тыс. зрителей.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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