Геннадий Орлов: В «Зените» надо создавать семью

«Кто-то должен создавать атмосферу в клубе. Я уже говорил об этом, но меня поразило, что главного врача Гришина уволили. Он более 20 лет работал. Что такое главный врач в команде? Его телефон у всех жён футболистов, и, если ребёнок заболел, сразу звонили Гришину. Не случайно он ушёл — и какие пошли травмы, игроки рвут крестообразные связки. При Спаллетти такого не происходило. Когда Данни рвал крестообразные связки, там был рецидив, и нам врачи рассказывали причины.

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Врач — это одна скрепа, а ещё повара убрали. Был замечательный повар Камо, который кормил ребят, все были довольны. Его убрали, поставили каких-то двух итальянцев. Жулики какие-то — видел их лично. Вижу — глаза бегают. Их уже выгнали. Кто разрешил? Почему это произошло? Это опять скрепы. Надо создавать семью. В клубе должны быть улыбающиеся люди, а не мрачные мыши. Сидят сейчас тренеры у »Зенита» на скамейке. Что у них за лица? Вы видели их радостные широкие улыбки? Видели хотя бы одно интервью от этих тренеров? Нам этот тренер по физпоготовке, которого привёз Манчини, говорит: это несчастный случай, что они на второй и третьей минутах рвут кресты. Ну что он нам рассказывает? Это брак в его работе. Но никто ничего не сказал, и они до сих пор работают», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» после 28 туров РФПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Италии.