29 апреля в Косинском морском клубе состоялось открытие навигации 

В Косинском детском морском клубе состоялись гонки на лодках в день открытия навигации. Это знаковое событие городского масштаба. Прошло оно в воскресенье, а участие в нем принимали члены морского клуба, воспитанники патриотических клубов столицы и студенты колледжей и вузов.
Соревнования открылись с построения, на котором присутствовали девять команд. Свои силы в состязаниях проверили не только спортсмены из военно-патриотических клубов «Связисты», «Миротворец», «Держава», но и смелая команда семьи Грачевых.
Победителями среди мужчин стала команда «Морские волки». «Морские волчицы» из Косинского детского морского клуба стали лидерами среди женщин.
Как отметил командор Косинского детского морского клуба Михаил Шадрин, все участники после зимы показали хорошую выучку и отлично себя проявили.