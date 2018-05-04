29 апреля в Косинском морском клубе состоялось открытие навигации

В Косинском детском морском клубе состоялись гонки на лодках в день открытия навигации. Это знаковое событие городского масштаба. Прошло оно в воскресенье, а участие в нем принимали члены морского клуба, воспитанники патриотических клубов столицы и студенты колледжей и вузов.

Соревнования открылись с построения, на котором присутствовали девять команд. Свои силы в состязаниях проверили не только спортсмены из военно-патриотических клубов «Связисты», «Миротворец», «Держава», но и смелая команда семьи Грачевых.

Победителями среди мужчин стала команда «Морские волки». «Морские волчицы» из Косинского детского морского клуба стали лидерами среди женщин.