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Украинский силовик перешел на сторону ополченцев
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Украинский силовик перешел на сторону ополченцев 

Деловая газета «Взгляд» 3 мая 2018
Фото: Русская Весна
В районе населенного пункта Широкино боец ВСУ покинул подразделение и перешел на сторону ополченцев.
«Военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию. Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта (…), исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения. Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен», — говорится в сообщении операции объединенных сил в Facebook.
Также утверждается, что с перебежчиком проводится работа, и его хотят задействовать в публичном интервью «с целью дискредитации объединенных сил и бригады морской пехоты».
В понедельник Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе.
Ранее сообщалось, что на территории Донбасса с началом новой военной операции ВСУ в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок».
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