Украинский силовик перешел на сторону ополченцев

В районе населенного пункта Широкино боец ВСУ покинул подразделение и перешел на сторону ополченцев.

«Военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию. Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта (…), исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения. Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен», — говорится в сообщении операции объединенных сил в Facebook.

Также утверждается, что с перебежчиком проводится работа, и его хотят задействовать в публичном интервью «с целью дискредитации объединенных сил и бригады морской пехоты».

В понедельник Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе.

Ранее сообщалось, что на территории Донбасса с началом новой военной операции ВСУ в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок».