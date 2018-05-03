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Озвучена дата празднования Дня города в Калининграде
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Озвучена дата празднования Дня города в Калининграде 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
День города в Калининграде в этом году будут отмечать 21 и 22 июля. Новые даты озвучили в пресс-службе городской администрации.
Как сообщалось ранее, традиционный городской праздник необходимо перенести из-за чемпионата мира по футболу, матчи которого этим летом пройдут в Калининграде и еще 10 городах России.
Матчи в Калининграде пройдут 16 июня, 22 июня, 25 июня и 28 июня. Однако фан-зона на площади у Дома Советов будет работать до финального матча чемпионата, который пройдет 15 июля.
«По требованиям ФИФА, в это время не проводятся иные массовые мероприятия», — отметили в мэрии.
Кстати, в фан-зоне уже оборудуют экран и места для 25 тысяч болельщиков.
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