Глушаков тренируется отдельно. Комбаров может не попасть в состав на матч с «Ростовом»

В четверг, 3 мая, капитан "Спартака" Денис Глушаков провел тренировку на базе клуба в Тарасовке по индивидуальной программе. Это связано с тем, что 31-летний хавбек продолжает восстановление после травмы колена, полученной на прошлой неделе в ходе одного из занятий красно-белых в игровом столкновении с Лоренсо Мельгарехо.

Не исключено, что из-за этого повреждения Глушаков пропустит матч 29-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится в субботу, 5 мая на «Открытие Арене». Напомним, что полузащитник не летал на встречу 28-го тура с «Амкаром» (2:0).