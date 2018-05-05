Панов: надеюсь, Комбаров и Глушаков встряхнутся и начнут играть на команду

«Комбаров и Глушаков — профессиональные футболисты. Если не выполняешь требования главного тренера, снизил планку, он перестанет на тебя рассчитывать. И либо человек уходит в аренду, либо его продают и ищут ему замену. Ничего страшного в этом нет.