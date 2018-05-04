Врач «Спартака» рассказал о причине отсутствия Глушакова на тренировке команды 

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Пятеро российских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы в Каспийске

Президент «Анжи» Кадиев дисквалифицирован на четыре матча РФПЛ

Хиггинс сравнял счёт в матче с Трампом в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру