Врач «Спартака» рассказал о причине отсутствия Глушакова на тренировке команды 

Врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о причинах отсутствия на открытой тренировке команды капитана красно-белых Дениса Глушакова.
«У Дениса небольшое повреждение наружной боковой связки коленного сустава. Он получил травму в результате прямого удара — контакт на тренировке. Удар пришёлся по внутренней поверхности сустава, и пострадала наружная боковая связка. Но это не относится к категории тяжёлых травм — вопрос нескольких дней. На восстановление от таких травм обычно уходит до двух недель, а прошло уже больше недели. К матчу с «Ростовом» точно не восстановится, к «Динамо» — есть вероятность. Смотрим каждый день», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.