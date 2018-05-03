Желько Бувач — боснийский Пилипчук?

Буквально несколько дней назад страницы спортивных СМИ облетели две интригующие новости: Роман Пилипчук не полетел со "Спартаком" в Пермь, а помощник Юргена Клоппа Желько Бувач отстранен от тренировок с командой. Есть ли что-то общее у этих историй и специалистов?

После этих новостей «красно-белые» с трудом одолели «Амкар» на выезде, а «Ливерпуль» не смог переиграть дома «Сток Сити» и едва не подарил очередную сенсацию этому розыгрышу Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче «Роме» 2:4. Обоих специалистов называли «тактическим мозгом» своих команд, даже проскальзывали намеки о том, что Клопп и Каррера — это исключительно тренеры-мотиваторы, а всю аналитическую и тактическую подготовку команд вели Бувач и Пилипчук. Оба тренера в бытность игроками выступали на позициях атакующего полузащитника или нападающего.

Бувач, после завершения игровой карьеры сначала три года тренировал клуб «Нойкирхен» из четвертого немецкого дивизиона, а потом стал помощником Клоппа. Роман Михайлович, наоборот, сначала несколько лет работал тренером в различных футбольных клубах, а потом по одному сезону тренировал «Олимпик» Донецк и «Спартак» Юрмала, после чего был вторым тренером в сборной Таджикистана и был приглашен Дмитрием Аленичевым в «Спартак». После увольнения последнего стал помощником Карреры. Роман Михайлович проработал с итальянским специалистом всего полтора года, тогда как Желько с Юргеном был с 2001 года, когда судьба свела их вместе с родном для них «Майнце», после чего они вместе работали в «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле».

Новость об отстранении Желько Бувача от работы с командой облетела все спортивные издания мира. Инсайды из команды гласили о том, что у Клоппа произошел большой скандал со своим помощником, и его полностью отстранили от участия в жизни коллектива, запретив Бувачу появляться на каких-либо тактических и теоретических занятиях. Раньше боснийский специалист был единственным, кто участвовал в формировании состава команды, и к кому прислушивался немецкий главный специалист. По некоторым слухам босниец договорился за спиной у «Ливерпуля» о том, что именно он возглавит лондонский «Арсенал» по окончании этого сезона. Так или иначе, но на все вопросы о судьбе Бувача пресс-служба мерсисайдцев и сам Юрген хранят молчание, так же как и сам Желько, который отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.

В отличие от него, Роман Пилипчук вчера дал эксклюзивное интервью одному российскому изданию, где сообщил, что по окончании сезона он покинет клуб. После того, как он не прилетел в Пермь, журналистами был задан вопрос Каррере относительно отсутствия его помощника на игре. Массимо ответил, что Роман Михайлович занят сбором сведений об игре предстоящего тура с «Ростовом». Главный тренер как бы говорил болельщикам и журналистом, что не стоит искать «черную кошку в темной комнате» и, что нет никакого конфликта между ним и помощником. Но вчера вечером последовало интервью, в котором Роман Пилипчук не только уже попрощался с командой, но и поблагодарил всех сотрудников «Спартака», даже Аленичева, но ни слова не сказал о Массимо Каррере. Что выглядит довольно странно, когда именно с эти человеком он взял два трофея. Ясно, что данное интервью Пилипчук дал без согласования с пресс-службой клуба, нанеся таким образом очередной имиджевый удар «Спартаку», который и без того постоянно в центре различного рода инсайдов и слухов, не идущих на пользу команде. Все это в очередной раз подтверждает наличие сразу нескольких течений в клубе, которые борются за власть. В отличие от тех же "Зенита" и ЦСКА, где сильная центральная вертикаль и минимум слухов и инсайдов выходят наружу. Возможно, что решение по интервью принимал пиарщик Романа или той группы, которая стоит за ним в клубе. Другое дело, что, как правило, у футболистов и тренеров пиарщиками выступают действующие спортивные журналисты, которым «жареный» материал важнее потери имиджа своего подопечного или клуба.

И пока весь российский интернет обсуждает то, что Роман Пилипчук при действующем контракте «не поблагодарил Массимо Карреру», мировой — терпеливо ждет окончания сезона, когда Желько Бувач объявит о том, где он продолжит свою работу.