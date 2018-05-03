Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о готовности региона к проведению ЧМ-2018 

Сегодня, 3 мая, глава региона Дмитрий Азаров в ходе участия в наблюдательном совете оргкомитета «Россия-2018» доложил президенту о готовности Самарской области к проведению игр чемпионата мира по футболу, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в «Твиттере». Напомним, уже 6 мая на стадионе «Самара Арена» пройдет вторая тестовая игра. «Крылья Советов» встретятся с краснодарской «Кубанью». Ожидается, что этот матч поставит рекорд по посещаемости.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области