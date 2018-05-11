Командующий танковой армией ЗВО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

На торжественном митинге офицеры возложили цветы к мемориалу «Слава танковой гвардии!», в центре которого –— бюст дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Михаила Катукова.

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-майор Сергей Кисель поздравил ветеранов с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония состоялась в подмосковной Баковке.

Отметить День Победы вместе с фронтовиками собрались офицеры штаба танковой армии, воспитанники Юнармии из регионального отделения Московской области, а также дети и внуки ветеранов-танкистов.

«Боевые традиции, заложенные поколением победителей в сражениях самой страшной войны, продолжают сегодняшние офицеры и солдаты — защитники Отечества, для которых славные подвиги ветеранов — пример в жизни и службе! Поздравляю Вас с Днём Победы!» — обратился к собравшимся генерал-майор Сергей Кисель.

На торжественном митинге командование армии и руководство Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации возложило цветы к мемориалу «Слава танковой гвардии!» в центре которого –— бюст дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Михаила Катукова.

Для гостей военнослужащие разведывательных подразделений армии продемонстрировали приёмы рукопашного боя и элементы специальной подготовки, на выставке были представлены современные образцы боевой и исторической военной техники, вооружения, обмундирования и экипировки.

Празднование Дня Победы завершил концерт.