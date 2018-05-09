На Ставрополье Общественный совет поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, пенсионера МВД России 

Заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю Артур Круталевич посетил на дому ветерана Великой Отечественной войны, пенсионера МВД.
Встречи с фронтовиками являются традиционными и проходят ежегодно.
В этот раз, как и обычно, Петр Дмитриевич Белокопытов тепло и радушно встретил гостя. Сегодня участник войны, оглядываясь назад, ни о чем не жалеет. Он уверен, что не зря прожил жизнь, принес пользу людям не только на фронте, но и в мирное время.
В октябре 2018 года ветерану исполнится 92 года. Кроме того, этой осенью он отметит 67-ю годовщину совместной семейной жизни со своей супругой Валентиной Петровной. В уютной домашней обстановке фронтовику и его супруге было адресовано множество добрых и теплых слов.
В ходе беседы Петр Дмитриевич поведал гостям историю своей жизни.
В ноябре 1943 года он был призван в армию. В составе первого стрелкового батальона 133 отдельной стрелковой бригады участвовал в разминировании немецких ловушек, установленных врагом при отступлении. При проведении такой операции был контужен. После окончания войны продолжил службу в рядах Советской Армии.
После демобилизации в 1950 году приехал в Ставрополь. Служил в милиции, прошел путь от рядового до руководящего состава. Уволился Пётр Дмитриевич из органов внутренних дел в звании майора милиции в 1978 году, отдав служению правопорядка почти тридцать лет.
Заместитель председателя Общественного совета при краевой полиции с большим интересом рассматривал фотографии семейного архива военных и послевоенных лет, большое количество наград, медалей и памятных сувениров Петра Дмитриевича.
Артур Круталевич поздравил фронтовика с праздником Великой Победы, пожелал долгих лет жизни, благополучия, крепкого здоровья и вручил памятные подарки.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю