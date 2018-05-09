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На Ставрополье Общественный совет поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, пенсионера МВД России
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На Ставрополье Общественный совет поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, пенсионера МВД России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю Артур Круталевич посетил на дому ветерана Великой Отечественной войны, пенсионера МВД.
Встречи с фронтовиками являются традиционными и проходят ежегодно.
В этот раз, как и обычно, Петр Дмитриевич Белокопытов тепло и радушно встретил гостя. Сегодня участник войны, оглядываясь назад, ни о чем не жалеет. Он уверен, что не зря прожил жизнь, принес пользу людям не только на фронте, но и в мирное время.
В октябре 2018 года ветерану исполнится 92 года. Кроме того, этой осенью он отметит 67-ю годовщину совместной семейной жизни со своей супругой Валентиной Петровной. В уютной домашней обстановке фронтовику и его супруге было адресовано множество добрых и теплых слов.
В ходе беседы Петр Дмитриевич поведал гостям историю своей жизни.
В ноябре 1943 года он был призван в армию. В составе первого стрелкового батальона 133 отдельной стрелковой бригады участвовал в разминировании немецких ловушек, установленных врагом при отступлении. При проведении такой операции был контужен. После окончания войны продолжил службу в рядах Советской Армии.
После демобилизации в 1950 году приехал в Ставрополь. Служил в милиции, прошел путь от рядового до руководящего состава. Уволился Пётр Дмитриевич из органов внутренних дел в звании майора милиции в 1978 году, отдав служению правопорядка почти тридцать лет.
Заместитель председателя Общественного совета при краевой полиции с большим интересом рассматривал фотографии семейного архива военных и послевоенных лет, большое количество наград, медалей и памятных сувениров Петра Дмитриевича.
Артур Круталевич поздравил фронтовика с праздником Великой Победы, пожелал долгих лет жизни, благополучия, крепкого здоровья и вручил памятные подарки.
Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
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