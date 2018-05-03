Спортивная Москва салютует Великой Победе

Уважаемые жители Южнопортового района!

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 05 и 06 мая 2018 года на спортивных сооружениях Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва „Москвич“ Департамента спорта и туризма города Москвы по адресу: Волгоградский пр-т, д. 46/15, состоится городской спортивно-зрелищный праздник „Спортивная Москва салютует Великой Победе!“ и финальные соревнования Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Приглашаем всех желающих!