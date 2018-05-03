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Спортивная Москва салютует Великой Победе
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Спортивная Москва салютует Великой Победе 

Управа Южнопортового района 37 минут назад
Уважаемые жители Южнопортового района!
В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 05 и 06 мая 2018 года на спортивных сооружениях Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва „Москвич“ Департамента спорта и туризма города Москвы по адресу: Волгоградский пр-т, д. 46/15, состоится городской спортивно-зрелищный праздник „Спортивная Москва салютует Великой Победе!“ и финальные соревнования Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Приглашаем всех желающих!
Управа Южнопортового района: последние новости
Занятие в студии «Букваренок» прошло на Новоостаповской В бассейне на Трофимова прошел 4 этап соревнований на кубок ЮВАО по плаванию Сразу несколько мероприятий планируется провести в Южнопортовом районе в преддверии Дня Победы
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