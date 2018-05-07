В Благовещенске в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 150 молодых сотрудников полиции приняли Присягу

«Служу России, служу закону» — такими словами присягу на верность Родине приняли 150 молодых сотрудников полиции. Знаменательное и, пожалуй, самое важное событие в жизни любого сотрудника органов внутренних дел состоялось 7 мая на площади Победы г. Благовещенска. Полицейским выпала честь поклясться в верной службе России и закону в преддверии большого праздника — 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели Центра профессиональной подготовки перед лицом своих товарищей дали клятву соблюдать Конституцию РФ, служить и защищать граждан Российской Федерации от преступных посягательств, добросовестно исполнять свой профессиональный долг.

На церемонии присутствовали начальник областного Управления МВД России генерал-майор полиции Николай Аксёнов , заместитель председателя Правительства Амурской области Владимир Кобелев, председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов , мэр г. Благовещенска Валентина Калита, руководители подразделений областного Управления МВД, личный состав Центра профессиональной подготовки, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие молодых сотрудников.

Молодых полицейских с таким важным для них событием поздравил Николай Аксёнов. Николай Николаевич пожелал подчиненным успехов в службе на благо Отечества, никогда не забывать слов Присяги, произнесенных в этот день.

— Избрав нелегкую, но очень важную для общества профессию, вы станете высококвалифицированными специалистами, всегда будете добросовестно и мужественно выполнять служебный долг. Пусть торжественная Клятва, произнесенная перед лицом своих товарищей, останется в ваших сердцах на всю жизнь, — подчеркнул глава регионального ведомства. — Вы приняли Присягу в преддверии замечательного праздника, Дня Победы в Великой Отечественной войне. Никогда не будут забыты отвага и героизм наших солдат, спасших мир от фашизма. Их подвиг всегда будет служить для нас ярким примером стойкости и духовно-нравственного величия.

К молодым сотрудникам с пожеланиями благополучия и дальнейших успехов обратились ветераны органов внутренних дел — бывший заместитель начальника УВД — начальник Управления кадров, действительный государственный советник юстиции 3 класса Валерий Колесниченко и бывший начальник учебного Центра УВД полковник милиции в отставке Юрий Щипун.

В торжественной обстановке Присягу приняли молодые полицейские, служащие в различных подразделениях амурских органов внутренних дел — патрульно-постовой службе полиции, ГИБДД , ПДН, следствии, дознании и других. Слушатели ЦПП отметили, что это один из самых волнительных дней в их жизни. Приняв Присягу, они подтвердили свой выбор, смыслом которого является верное служение Родине. Среди тех, кто сегодня торжественно присягал на верность Родине и закону, были и девушки. Одна из них, полицейский ППСП сержант полиции Олеся Нефатова призналась, что мечтала служить в правоохранительных органах с самого детства и бороться с преступностью.

— Принимать Присягу именно сегодня, в канун 9 Мая, почетно, потому что праздник Великой Победы очень важен нашей семье — у нас воевал дедушка, прадедушка, — отметила сержант полиции.

Служба сотрудника полиции должна начинаться с Присяги, это имеет большое моральное значение, когда человек клятвенно обещает служить России и закону перед своими товарищами, коллегами, перед руководством, перед ветеранами, Присяга становится не просто словами, а его внутренней клятвой, чтобы он стал достойным стражем правопорядка.

Молодым людям ещё предстоит сдать экзамены и зачеты на готовность к самостоятельному несению службы, после чего они вернутся в свои подразделения по месту дислокации.