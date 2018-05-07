В Благовещенске в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 150 молодых сотрудников полиции приняли Присягу 

«Служу России, служу закону» — такими словами присягу на верность Родине приняли 150 молодых сотрудников полиции. Знаменательное и, пожалуй, самое важное событие в жизни любого сотрудника органов внутренних дел состоялось 7 мая на площади Победы г. Благовещенска. Полицейским выпала честь поклясться в верной службе России и закону в преддверии большого праздника — 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели Центра профессиональной подготовки перед лицом своих товарищей дали клятву соблюдать Конституцию РФ, служить и защищать граждан Российской Федерации от преступных посягательств, добросовестно исполнять свой профессиональный долг.
На церемонии присутствовали начальник областного Управления МВД России генерал-майор полиции Николай Аксёнов, заместитель председателя Правительства Амурской области Владимир Кобелев, председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов, мэр г. Благовещенска Валентина Калита, руководители подразделений областного Управления МВД, личный состав Центра профессиональной подготовки, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие молодых сотрудников.
Молодых полицейских с таким важным для них событием поздравил Николай Аксёнов. Николай Николаевич пожелал подчиненным успехов в службе на благо Отечества, никогда не забывать слов Присяги, произнесенных в этот день.
— Избрав нелегкую, но очень важную для общества профессию, вы станете высококвалифицированными специалистами, всегда будете добросовестно и мужественно выполнять служебный долг. Пусть торжественная Клятва, произнесенная перед лицом своих товарищей, останется в ваших сердцах на всю жизнь, — подчеркнул глава регионального ведомства. — Вы приняли Присягу в преддверии замечательного праздника, Дня Победы в Великой Отечественной войне. Никогда не будут забыты отвага и героизм наших солдат, спасших мир от фашизма. Их подвиг всегда будет служить для нас ярким примером стойкости и духовно-нравственного величия.
К молодым сотрудникам с пожеланиями благополучия и дальнейших успехов обратились ветераны органов внутренних дел — бывший заместитель начальника УВД — начальник Управления кадров, действительный государственный советник юстиции 3 класса Валерий Колесниченко и бывший начальник учебного Центра УВД полковник милиции в отставке Юрий Щипун.
В торжественной обстановке Присягу приняли молодые полицейские, служащие в различных подразделениях амурских органов внутренних дел — патрульно-постовой службе полиции, ГИБДД, ПДН, следствии, дознании и других. Слушатели ЦПП отметили, что это один из самых волнительных дней в их жизни. Приняв Присягу, они подтвердили свой выбор, смыслом которого является верное служение Родине. Среди тех, кто сегодня торжественно присягал на верность Родине и закону, были и девушки. Одна из них, полицейский ППСП сержант полиции Олеся Нефатова призналась, что мечтала служить в правоохранительных органах с самого детства и бороться с преступностью.
— Принимать Присягу именно сегодня, в канун 9 Мая, почетно, потому что праздник Великой Победы очень важен нашей семье — у нас воевал дедушка, прадедушка, — отметила сержант полиции.
Служба сотрудника полиции должна начинаться с Присяги, это имеет большое моральное значение, когда человек клятвенно обещает служить России и закону перед своими товарищами, коллегами, перед руководством, перед ветеранами, Присяга становится не просто словами, а его внутренней клятвой, чтобы он стал достойным стражем правопорядка.
Молодым людям ещё предстоит сдать экзамены и зачеты на готовность к самостоятельному несению службы, после чего они вернутся в свои подразделения по месту дислокации.