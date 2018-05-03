Минспорта Подмосковья: недопуск российского прыгуна на турнир в Дохе выглядит низко

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал решение организаторов этапа Бриллиантовой лиги в Дохе не приглашать для участия в турнире российского прыгуна Данилы Лысенко.

"Удивлен сложившейся ситуацией. Получается, что организаторы престижного легкоатлетического турнира не присылают приглашение чемпиону мира по прыжкам в высоту в помещении и серебряному призеру мирового первенства в Лондоне. Видимо, спортивный принцип здесь не работает", — цитирует Терюшкова пресс-служба Минспорта Московской области.

Он также подчеркнул, что организаторы могли руководствоваться политическими соображениями, не допуская 20-летнего россиянина до соревнований, а также имели цель лишить катарского атлета Мутазу Эсса Баршиму конкуренции.

"Нам хочется, чтобы везде побеждали исключительно российские представители, но ведь на то он и спорт! В чем смысл не приглашать лидеров? Так или иначе, выглядит это все низко. В очередной раз становимся свидетелями противостояния между политическими интригами и принципами олимпизма", — заключил Терюшков.

Баршим является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, а также чемпионом мира.

Ранее Лысенко сообщил, что организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Дохе в последний момент отказали ему в участии в турнире.