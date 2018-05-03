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Минспорта Подмосковья: недопуск российского прыгуна на турнир в Дохе выглядит низко
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Минспорта Подмосковья: недопуск российского прыгуна на турнир в Дохе выглядит низко 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал решение организаторов этапа Бриллиантовой лиги в Дохе не приглашать для участия в турнире российского прыгуна Данилы Лысенко.
"Удивлен сложившейся ситуацией. Получается, что организаторы престижного легкоатлетического турнира не присылают приглашение чемпиону мира по прыжкам в высоту в помещении и серебряному призеру мирового первенства в Лондоне. Видимо, спортивный принцип здесь не работает", — цитирует Терюшкова пресс-служба Минспорта Московской области.
Он также подчеркнул, что организаторы могли руководствоваться политическими соображениями, не допуская 20-летнего россиянина до соревнований, а также имели цель лишить катарского атлета Мутазу Эсса Баршиму конкуренции.
"Нам хочется, чтобы везде побеждали исключительно российские представители, но ведь на то он и спорт! В чем смысл не приглашать лидеров? Так или иначе, выглядит это все низко. В очередной раз становимся свидетелями противостояния между политическими интригами и принципами олимпизма", — заключил Терюшков.
Баршим является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, а также чемпионом мира.
Ранее Лысенко сообщил, что организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Дохе в последний момент отказали ему в участии в турнире.
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