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Нижегородские продукты взяли призовые места на выставке «Продуктовый мир»
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Нижегородские продукты взяли призовые места на выставке «Продуктовый мир» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Золотые и серебряные медали завоевали продукты предприятий Нижегородской области на выставке «Продуктовый мир», участие в ярмарке принимали также производители из Южной Кореи, Санкт-Петербурга, Кировской, Тверской и Воронежской областей, сообщила пресс-служба нижегородского правительства.
"Проведение подобных конкурсов среди предприятий важно не только для выявления лучших. Это еще и дополнительный стимул для региональных производителей постоянно повышать качество продукции, внедрять современные системы контроля и менеджмента. Особенно важно добиваться высокого качества продуктов питания, ведь от этого зависит здоровье нижегородцев", — приводит пресс-служба слова врио главы региона Глеба Никитина.
В пресс-службе напомнили, что ранее Никитин поручил усилить меры по борьбе с фальсификатом на рынке молочной продукции. В области для этого создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
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