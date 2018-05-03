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Нижегородские продукты заняли призовые места на престижной выставке
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Нижегородские продукты заняли призовые места на престижной выставке 

Нижегородская правда 30 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородские предприятия завоевали призовые места на выставке «Продуктовый мир», которая прошла на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Свою продукцию на дегустационные конкурсы представили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Республики Корея, Кировской, Тверской и Воронежской областей.
ООО «Первый мясокомбинат» за свои колбасные изделия получил 2 золотые и 3 серебряные медалями. ООО «Бемоз» за молочную продукцию отметили 5 золотыми и 3 серебряными медалями, ООО «Фабрика грез» получила 2 золотые медали за полуфабрикаты, а также 2 золотых и 1 серебряную медаль за мороженое и замороженный десерт, а фабрика мороженого «Давайс» взяло одно «золото»и 4 «серебра» за мороженое.
Глава региона Глеб Никитин отметил, что проведение подобных конкурсов среди предприятий важно не только для выявления лучших, это еще и дополнительный стимул для региональных производителей постоянно повышать качество продукции, внедрять современные системы контроля и менеджмента. «Особенно важно добиваться высокого качества продуктов питания, ведь от этого зависит здоровье нижегородцев», — заявил глава Нижегородской области.
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