Нижегородские продукты заняли призовые места на престижной выставке

Нижегородские предприятия завоевали призовые места на выставке «Продуктовый мир», которая прошла на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Свою продукцию на дегустационные конкурсы представили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Республики Корея, Кировской, Тверской и Воронежской областей.

ООО «Первый мясокомбинат» за свои колбасные изделия получил 2 золотые и 3 серебряные медалями. ООО «Бемоз» за молочную продукцию отметили 5 золотыми и 3 серебряными медалями, ООО «Фабрика грез» получила 2 золотые медали за полуфабрикаты, а также 2 золотых и 1 серебряную медаль за мороженое и замороженный десерт, а фабрика мороженого «Давайс» взяло одно «золото»и 4 «серебра» за мороженое.