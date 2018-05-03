Схватка антилопы с гепардами и гиеной попала на видео 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение гепардов на антилопу топи.
Запись была сделана в кенийском заповеднике Масаи-Мара. На ролике видно, как пятеро гепардов напали на антилопу, которое попыталась отбиться от хищников.
Внезапно к месту схватки подбежала гиена, которая, судя по всему, рассчитывала получить часть добычи. Однако она лишь помешала гепардам, отогнав хищников от антилопы.
В итоге парнокопытному удалось справиться с оставшимися гепардами и убежать от стаи.