Схватка антилопы с гепардами и гиеной попала на видео

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . В Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение гепардов на антилопу топи.

Запись была сделана в кенийском заповеднике Масаи-Мара. На ролике видно, как пятеро гепардов напали на антилопу, которое попыталась отбиться от хищников.

Внезапно к месту схватки подбежала гиена, которая, судя по всему, рассчитывала получить часть добычи. Однако она лишь помешала гепардам, отогнав хищников от антилопы.

В итоге парнокопытному удалось справиться с оставшимися гепардами и убежать от стаи.