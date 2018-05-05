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Алексей Игонин: Для «Зенита» было бы лучше, чтобы Манчини остался у руля команды
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Алексей Игонин: Для «Зенита» было бы лучше, чтобы Манчини остался у руля команды 

Советский спорт 41 минуту назад
Фото: Советский спорт
Дважды Манчини еще не обыгрывали: почему «Локо» будет трудно выиграть у «Зенита»
«Предварительные итоги выступления «Зенита» в уходящем сезоне неутешительны: клуб ни на шаг не продвинулся в своем развитии. Самое печальное в том, что «Зениту» придется все начинать заново: новый тренер, новые футболисты, старые проблемы. Жаль, что «Зенит» рискует очередной раз остаться без Лиги чемпионов — для болельщиков и всего города это будет настоящая футбольная трагедия. Особенно обидно видеть такие результаты на красавце-стадионе, аншлаги на котором стали привычным событием. Выскажу непопулярную мысль: для «Зенита» было бы лучше, если бы Роберто Манчини остался у руля команды. Почему? Уж больно не хочется становиться свидетелями очередной перестройки перспективной в целом команды.
Матч в Черкизове для «Зенита» столь же важен, как и для «Локомотива». Петербуржцы не потеряли шансов на призовое место, дающее право стартовать в Лиге чемпионов, однако для этого необходимо выигрывать две оставшихся встречи. Игра в Краснодаре показала, что «Локомотив» не безупречен: «железнодорожники» не всегда успевают возвращаться в оборону и теряются при жестком прессинге. Да, команда Юрия Семина отлично комбинирует у чужой штрафной и умело использует стандартные положения. Но, на мой взгляд, чемпионской игры на финише сезона «Локомотив» не показывает. Этим непременно надо воспользоваться. И совсем будет обидно, если именно в матче с «Зенитом» «Локомотив» оформит свое чемпионство, — взять реванш за поражение в первом круге 0:3 для «Зенита» является делом чести», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».
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