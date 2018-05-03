Червиченко: Если в «Локо» не справятся с нервами, могут не доехать до золота

Экс-президент «Спартака» — о двух ключевых событиях в РФПЛ.

— По сообщениям итальянской прессы, Манчини все же возглавит сборную Италии. Вел переговоры с итальянской федерацией, при этом работая с клубом. При товарище Сталине это, кажется, называлось двурушничеством. — У нас и Хиддинк этим занимался. Кажется, Манчини понял, что у него в Питере не получается, решил не мучить себя и других, не тянуть деньги с клуба, а поступил честно и правильно. Так бывает часто даже у больших тренеров. У Гвардиолы в «Баварии» тоже не пошло, а в «Манчестер Сити» чемпионом стал.

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— Куда девать многочисленных аргентинцев? Новому тренеру они все вряд ли пригодятся. — Считаю, что все аргентинцы «Зенита» — качественные футболисты. Не надо с ними расставаться.

— Семин сделал заявление, что ему мешает «пятая колона»… — В «Локомотиве» или в чемпионате?

— Он не уточнил, но, все полагают, что пятая колона, по мнению Семина, действует в клубе. — Семина можно понять, такое большое преимущество тает на глазах. Команда не может забить три матча подряд, судьи, на мой взгляд, перестали так откровенно благоволить «Локо». Я считаю, что судья Чистяков, который удалил Смолова, и не обратил внимание на его порванную бутсу, оказал большую услугу российскому футболу. После этого эпизода арбитры стали судить, как должны. После этого больших нареканий, на мой взгляд, к работе арбитров не возникало. Они судят то, что есть, ничего не выдумывают.

— Судя по всему, в «Локомотиве» сейчас у всех нервы на пределе. — Если в «Локомотиве» не справятся с нервами, могут и не доехать до чемпионства.

— Но многие полагают, что чемпион определится в ближайшем туре в Черкизово, где «Локо» принимает «Зенит». — Уверен, что «Локомотив» не выиграет, а, скорее всего, проиграет.

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— Тогда вся интрига переносится в Тулу. — «Арсеналу» ничего не нужно, команда выйдет просто проиграть в хороший футбол, порадовать болельщиков. А, возможно, и получит бонус от конкурентов «Локо». Это дополнительный стимул.

С другой стороны, нельзя сказать, что у «Спартака» соперники проходные («Ростов» и «Динамо». — Прим. ред.). Не думаю, что у «Спартака» получится взять шесть очков.

— В Туле есть еще фактор Дзюбы, он там просто рвет и мечет. В каждом матче приносит максимум пользы. — Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско.

— Вы поддерживаете мнение, что Дзюба достоин сыграть на чемпионате мира? — Считаю, абсолютно достоин. Аргумент, что он слишком веселый и это не очень хорошо влияет на команду, не аргумент. Думаю, что мы вряд ли увидим блестящее выступление нашей сборной на чемпионате мира. Поэтому потом будет совсем сложно оправдывать фиаско, если еще не взять и Дзюбу.