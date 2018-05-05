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Манчини: у «Зенита» нет футболистов, которые способны забивать
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Манчини: у «Зенита» нет футболистов, которые способны забивать 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал поражение в выездном матче 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Мы боролись до конца, пытались выиграть до самого последнего момента, но не удалось. Выиграл «Локомотив», и поэтому сегодня его праздник. Мы это принимаем, они заслужили победу. Нам нужно было выигрывать любой ценой, и поэтому все были увлечены атакой. Из-за этого пропустили. Для того чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. К сожалению, это проблема, которая у нас уже не первый месяц. Нет Кокорина, нет футболистов, которые способны забивать. Поэтому мы там, где сейчас находимся.
Этот сезон мы начали неплохо, всё получалось. Потом, когда нужно было приложить экстраусилия и довести дело до конца, мы немного расслабились и допустили ошибки. В частности, трансферные ошибки, связанные с приобретением новых игроков. Возможно, приобретённые игроки — это небольшие упущения, потому что они слишком молоды для того, чтобы выступать на том уровне, на котором «Зенит» должен выступать, чтобы выиграть чемпионат. Когда мы параллельно выступали в Лиге чемпионов и чемпионате России, потеряли до конца сезона двух ведущих игроков — Кокорина и Мамману, а Кузяева потеряли практически на шесть недель», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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