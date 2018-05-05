Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин — о матче с «Локомотивом» в РФПЛ

Не многие в курсе, что Александр Ерохин попал в большой футбол в том числе благодаря «Локомотиву». Это была его первая команда после родного Барнаула. Перед матчем с «железнодорожниками» хавбек вспомнил, как оказался в «Локо».

— Я тогда был в 10-м классе. Получается 15 лет. Пришёл на просмотр, и меня оставили. — Почему оказались именно в «Локо»? — Я занимался в «Динамо» Барнаул и дополнительно с Геннадием Ивановичем Смертиным — отцом Алексея Смертина . Он предложил попробовать себя в «Локомотиве» — я согласился и не пожалел. Наша команда выиграла первенство Москвы. — Кто был на виду в вашей команде? — Панченко, Горбатенко, Фомин… — И никто не задержался в «Локо». Почему не оставили вас? — Видимо, на тот момент не подошёл. Съездил на несколько сборов с дублем при Билялетдинове. Потом мне сообщили, что нужно подумать о других вариантах. — Задело? — Никакой обиды у меня нет. Да и не было. Когда вернулся в Россию после молдавского «Шерифа», просто хотел играть в футбол. И сейчас это просто матч с сильным соперником. С мотивацией у меня всё в порядке перед любой игрой. — Есть ритуалы перед матчем? — Я не суеверный. Слушаю музыку в автобусе — Red Hot Chili Peppers, Nirvana…

— В первом круге «Зенит» уступил «Локо» — 0:3. Что пошло не так? — Мы это не забыли и хотим ответить в ближайшей игре. — Тогда «Локо» отдал инициативу и три раза успешно убежал в контратаку. Похожая картина будет и теперь? — Мы смотрели все последние матчи «Локомотива» и анализировали его игру. — Наверняка обратили внимание на отсутствие Фернандеша. — Само собой, он один из ключевых футболистов команды. Хотя «Локо» несколько матчей провёл без него в стартовом составе и адаптировался.

«Черчесов обратил внимание на смену позиции»

— Против кого вам было сложнее всего играть один в один? — Наверное, против Халка. Мощный парень! Когда ставил корпус, к мячу было не подобраться. — Последнее время в «Зените» вы стали играть ближе к нападению. Чем это обусловлено? — В середине второго круга мы стали чаще использовать расстановку с тремя центральными полузащитниками. Возможно, Манчини знает, на каких позициях я играл раньше, и использует мои сильные качества. — В «Урале» вас даже ставили нападающим при росте в 193 сантиметра. — Ставили не из-за роста. Просто по манере игры мне ближе атакующие действия. Больше приношу пользы на чужой половине поля. — У Бердыева вы чаще уходили во фланг. В «Зените» набегаете в штрафную вторым темпом. — Всё зависит от соперника. Под него формулируется установка на матч. — Было такое, что Манчини давал вам персональную установку перед игрой? — Да, иногда мы оставались на поле после тренировок, он объяснял и показывал, как действовать в той или иной ситуации. — С Черчесовым обсуждали вашу смену позиции? — Он обращал на это внимание. Черчесов общается с игроками преимущественно по ходу сборов. Личное общение всегда продуктивнее.

«Игроки в большинстве случаев понимают, что Манчини имеет в виду»

— «Зенит» опустился на четвёртую строчку. Почему это произошло? — Сами виноваты. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата всё складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили «Арсеналу», иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

— Будь Кокорин здоровым, «Зенит» сегодня шёл бы среди лидеров? — Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей. — По себе чувствуете давление из-за результата? — Я сам себя критикую. Анализирую, что сделано не так. Делаю выводы, чтобы улучшить результат. — Насколько вас мотивируют установки Манчини? — Тренер действительно старается донести слова, которые затронут футболистов и правильно будут восприняты. Игроки в большинстве случаев понимают, что он имеет в виду.

— Манчини приходится повышать голос? — Он чаще общается спокойно, но убедительно.

— Некоторые тренеры запирают футболистов на базе после поражений. А в «Зените» потеря очков может сказаться на расписании? — Скорее на разборе игры. Тренер жёстко спрашивает с футболистов. Манчини вообще много объясняет во время тренировок и теоретических занятий. — После Бердыева вас теорией уже не напугать? — Её было много у Курбана Бекиевича и до, и после матчей. Отличие Манчини в том, что у него больше теории идёт во время тренировок. Хотя и вне футбольного поля проводятся разборы. — У вас не возникает дежавю? Год назад вы доигрывали сезон и понимали, что тренер уходит из команды. — Я не в курсе, как сейчас разворачивается ситуация. Вы же понимаете, это всё на уровне слухов. В команде думают о том, чтобы набрать очки в ближайших матчах, — это главное.