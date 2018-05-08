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Сезон «Зениту» сломал один из тысяч Йоханссонов. Наконец-то мучения кончатся
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Сезон «Зениту» сломал один из тысяч Йоханссонов. Наконец-то мучения кончатся 

SovSport.Ru 54 минуты назад
Фото: SovSport.Ru
«Зенит» объявил, что из клуба уходит Виктор Файзулин — шок, сенсация. На самом деле его не было в команде два с половиной года, последний официальный матч Файзулин — это 20 сентября 2015-го. В его истории есть конкретная дата, когда все пошло не так, конкретная причина — сложная травма и постоянные рецидивы, а в итоге максимально четкое и честное решение: Файзулин уходит.
Удивительно, что в истории Роберто Манчини все примерно так же, только его сценарий уложился в один сезон.
«Подсказать, в какой газете прощаться?» Манчини в Петербурге откровенно троллят
Его ключевая дата — 13 ноября 2017-го. Тогда сборная Италии в Милане не смогла забить Швеции в ответном стыке за чемпионат мира-2018, Буффон лишился возможности завершить карьеру на топовом турнире, а Манчини наоборот приобрел шанс исполнить свою мечту.
После этого ничего хорошего в чемпионате России с «Зенитом» не случилось. Осенью получилось обыграть только «Тосно» и «Урал», а в ключевые моменты — против «Спартака» и «Ахмата» на выезде — удалось взять только одно очко. Но главному тренеру наверняка было уже все равно, в конкуренции или просто по пути к посту главного в сборной это уже не играло роли.
Выступление в Европе — да, другое дело. Поэтому в младшей Лиге Манчини победами над «Вардаром» и самое важное над Сосьедадом в гостях итальянец построил себе защиту на случай вопросов про российский этап. Естественно, детали про нашу премьер-лигу в Федерации Италии никого не интересовали, тем более принципиальное решение признать Манчини фаворитом принимали еще до вылета от Лейпцига, а финальное утверждение прошло до вылета «Зенита» из гонки за Лигу чемпионов. То, что о контракте Роберто со сборной еще не объявлено — вопрос формальностей, бюрократии, а не продолжающих переговоров или гонки за этот пост.
«Хоть что-то хорошее сделал!» У Манчини наконец-то есть повод гордиться собой
Манчини в итоге — победитель, даже с наиболее вероятным итоговым пятым местом. В его профиле в Википедии «Зенит» останется случайной строкой между по-настоящему большими делами. А если кому-то когда-то понадобится загуглить детали (как сейчас вдруг многих заинтересовал новозеландские период Юрия Семина), на первой странице выдачи окажутся цитаты самого тренера: про роковые обстоятельства (отчасти правда, потому что Кокорин) и разногласия с руководством (скорее похоже на осмысленную тактику Манчини, чтобы проще было уходить).
Проблема и боль «Зенита» в этой ситуации в том, что для Италии и всего мирового футбола Манчини — спикер, а Сергей Фурсенко или кто-либо еще со стороны клуба — нет. Это кроме того, что клуб брал одного тренера с одними приоритетами, а в итоге в середине сезона из-за одного шведского гола от никому не известного Якоба, одного из тысяч Йоханссонов, получил совершенно другого человека. Который скрывает и не решает проблемы, а на мелких успехах типа удачного выхода Скроботова пытается построить пиар-кампанию по самоочищению для местной публики.
Получается плохо, терпеть осталось недолго.
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