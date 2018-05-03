Глеб Никитин: «Планируется, что 6 мая третий тестовый матч на „Стадионе Нижний Новгород“ посетят 39 тысяч человек»

3 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в работе наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия-2018“ под руководством Президента РФ Владимира Путина . На заседании обсуждались вопросы готовности стадионов и других инфраструктурных объектов к предстоящему Чемпионату мира по футболу, а также транспортное, медицинское и информационное обеспечение турнира.

В рамках мероприятия Глеб Никитин выступил с докладом о готовности Нижегородской области к ЧМ-2018. Как отметил глава региона, „в соответствии с федеральной и региональной программами подготовки к Чемпионату мира в Нижегородской области введены в эксплуатацию все спортивные объекты, в том числе замечательный красавец-стадион, три предматчевых тренировочных площадки и две базы команд“: „Отдельно хочу отметить, что одна из баз была выбрана национальной сборной Уругвая для проживания, что тоже накладывает на нас особую ответственность“.

»В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения Чемпионата будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объёме. У нас была возможность проверить это на практике. В частности, на «Стадионе Нижний Новгород» 15 и 28 апреля проведены два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей — 39 тысяч», — заявил Глеб Никитин.

По словам главы региона, на сегодняшний день Нижегородская область завершила реализацию мероприятий по строительству гостиниц: «С учётом прогноза максимального количества болельщиков сформирован план размещения гостей и участников Чемпионата мира в Нижегородской области, выполнены все условия по размещению клиентских групп FIFA».

«Также в регионе проведена масштабная работа по созданию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Введены в строй аэропорт и примыкающая к нему улично-дорожная сеть, реконструирован проспект Молодёжный, связывающий аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» и первую станцию метро «Парк культуры». Также в шаговой доступности от стадиона завершается строительство станции метро «Стрелка». 19 апреля проведен пробный пуск первого поезда, рабочее движение будет запущено до конца мая. Кроме того, завершена реконструкция железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» и закончились работы по развитию дорожно-транспортной сети в районе стадиона. В настоящее время идёт процесс приёмки Росавиацией в эксплуатацию комплекса объектов реконструкции аэродрома», — подчеркнул глава Нижегородской области.

По мнению Глеба Никитина, одним из важнейших мероприятий Чемпионата мира является Фестиваль болельщиков FIFA: «Местом проведения Фестиваля выбрана центральная площадь города — площадь Минина и Пожарского, рассчитанная на 15 тысяч зрителей. Схема площадки и концепция развлекательной программы согласованы с FIFA. Монтаж площадки начнется 10 мая, уже 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города мы планируем задействовать инфраструктуру данного сооружения».

«В части подготовки медицинской базы и персонала все задачи выполнены. Деятельность по обеспечению безопасности осуществляется в рамках Комплексной программы в тесном контакте с силовыми структурами. Обеспечено размещение сил и средств федеральных органов исполнительной власти», — сказал Глеб Никитин.

«Активно ведется работа по благоустройству города: ремонтируются фасады 237 зданий, завершается ремонт улиц и территорий, прилегающих к стадиону и площадке Фестиваля болельщиков», — отметил глава региона.

«Таким образом, Нижний Новгород и Нижегородская область к проведению Чемпионата мира готовы. Владимир Владимирович, я от имени всех жителей Нижегородской области хотел бы поблагодарить Вас за возможность принимать мероприятие такого масштаба. Все власти, все задействованные структуры региона к выполнению поставленных задач и к приему гостей готовы», — заключил Глеб Никитин.

По мнению Владимира Путина, «подготовка к Чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена». «Россия к турниру готова. Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — заявил в рамках заседания наблюдательного комитета Президент РФ.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала.