Курск. Зоозощитники уверяют, что в пункте передержки от энтерита погибли 15 щенков

В компании «ЭкоСервис», занимающейся отловом животных, отрицают данную информацию

С того момента, как ООО «ЭкоСервис» приступило к отлову и содержанию собак, за их деятельностью пристально следят курские волонтёры. Зоозащитники регулярно посещают пункт передержки в д. Чаплыгина, чтобы проверить, как там ухаживают за животными. Кроме того, добровольцы стараются найти пойманным собакам хозяев. По словам активистов, животные здесь недоедают.

— Вы бы слышали, как они выли! Они голодали. Их тут кормят крупным сухим кормом. Но взрослые собаки не понимают, что это такое, а щенки не могут его разгрызть. Стараемся привозить пищу дважды в день. Сегодня приготовили сытный суп, — рассказала председатель правления Курской региональной общественной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова.

Когда проблема с питанием была решена, стряслась новая беда. Активисты говорят, что с 26 апреля собаки в вольерах стали гибнуть.

— Примерно 15 животных умерли за неделю. В основном это щенки. Некоторым повезло, их забрали домой. Но новым хозяевам также пришлось их лечить. Прежние симптомы: слабость, обезвоживание и открывается кровотечение из кишечника. Ветеринары уже установили, что это вирусный энтерит. Одного больного щенка из Чаплыгина забрала домой наша активистка Алёна. Ещё четверо больных продолжают находиться в вольерах. Мы делаем им капельницы дважды в день за свой счёт, — рассказывает волонтёр Дато Папуашвили.

По рассказам добровольцев, сотрудники ООО «ЭкоСервис» не предпринимают никаких мер к тому, чтобы остановить распространение заболевания.

При этом в самой компании отрицают гибель 15 щенков и наличие какой-либо эпидемии.

— С 20 февраля нами было отловлено около 90 собак. Большинство из них пристроены, эти животные обрели хозяев. За эти два с лишним месяца нам приходилось прибегать к услугам ветеринаров. Но заболеваний, которые имели бы массовый характер или приводили бы к смерти собак, у нас не было. Информация о гибели щенков не соответствует действительности, — прокомментировал ситуацию Владимир Стегний.

Волонтёры уверяют, что 1 и 2 мая на территории пункта передержки умерли четыре щенка. По их словам, сотрудница «ЭкоСервис», увидев мёртвых животных, просто сложила их в пакет из-под мусора и выбросила на улицу.

— О том, чтобы продезинфицировать после этого клетки, и речи не шло. Мы сами там всё обработали, потому что боялись, что заболеют другие щенки. После того, как мы узнали о диагнозе, мы укололи сыворотку всему молодняку. Это примерно 20 собак. Сегодня вроде все живы, но больным продолжаем капать препараты, — говорят зоозащитники.

3 мая волонтёры обнаружили трупы животных в полиэтиленовом пакете неподалёку от вольеров.

В ближайшее время активисты планируют написать жалобу в прокуратуру на «ЭкоСервис». По правилам трупы животных из пункта передержки должны доставляться на утильзавод.

Алёна Мартынова

Справка

Энтерит у собак — это чрезвычайно опасное заболевание, характеризующееся, как правило, серьёзными воспалительными процессами в кишечнике. Проблемы с пищеварением регистрируются у собак любых пород и возрастов. Воспалительный процесс может коснуться любого участка пищеварительного тракта.