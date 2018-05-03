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Финальный этап фестиваля ГТО состоялся в МИИТе
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Финальный этап фестиваля ГТО состоялся в МИИТе 

Управа района Марьина роща 18 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Финальный этап фестиваля ГТО состоялся недавно во дворце спорта Российского университета транспорта (МИИТ). В мероприятии приняли участие около 300 студентов.
Программа фестиваля состояла из спортивной и интерактивной частей. В спортивной части студенты сдавали нормативы ГТО по трем видам: бег на 30 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), отжимания от пола (девушки) и прыжок в длину с места. В интерактивной части состоялись соревнования по дартсу, мини-футболу, перетягиванию каната, а также встречные эстафеты дартс.
По итогам фестиваля как в многоборье, так и в общекомандном комплексном зачете первыми стали студенты Института управления и информационных технологий. (ак)
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