Финальный этап фестиваля ГТО состоялся в МИИТе

Финальный этап фестиваля ГТО состоялся недавно во дворце спорта Российского университета транспорта (МИИТ). В мероприятии приняли участие около 300 студентов.

Программа фестиваля состояла из спортивной и интерактивной частей. В спортивной части студенты сдавали нормативы ГТО по трем видам: бег на 30 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), отжимания от пола (девушки) и прыжок в длину с места. В интерактивной части состоялись соревнования по дартсу, мини-футболу, перетягиванию каната, а также встречные эстафеты дартс.

По итогам фестиваля как в многоборье, так и в общекомандном комплексном зачете первыми стали студенты Института управления и информационных технологий. (ак)