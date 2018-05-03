Путин и Инфантино на стадионе «Фишт» оценили вид на трибуны с позиций футболистов

СОЧИ, 3 мая. / ТАСС /. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино перед заседанием наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» побывали на сочинском стадионе «Фишт», который в числе других примет матчи чемпионата мира по футболу.

Глава государства и руководитель федерации осмотрели стенды об истории строительства этого сооружения. Директор стадиона Олег Трушкин в частности рассказал им, что стоимость строительства «Фишта» составила 10,6 млрд, а стоимость реконструкции — 4,7 млрд

Выслушав доклад, Путин и Инфантино вышли на поле, откуда смогли осмотреть трибуны с позиций футболистов.

"Фишт", построенный к Зимней Олимпиаде 2014 года и использовавшийся, в том числе, для проведения церемоний открытия и закрытия Игр, уже имеет международный опыт футбольных соревнований. В июне 2017 года здесь прошли три групповых встречи Кубка Конфедераций FIFA, а также полуфинал.

В рамках реконструкции на стадионе была демонтирована крыша, возведены северная и южная трибуны, переоборудованы подтрибунные помещения, создано игровое поле, а также входные павильоны и временные трибуны на 4,3 тыс. мест. Таким образом, сейчас его вместимость составляет 45 тысяч мест, 42 тысячи из которых участвуют в билетной программе ЧМ-2018.

В настоящее время на стадионе заканчиваются работы по его приведению в соответствие с требованиями FIFA — оборудование временных медиацентра и ресторана зоны гостеприимства. При этом уже смонтированы центры волонтеров и стюардов, расширена зона телевещателей.

Чемпионат мира 2018 года стартует 14 июня. На стадионе «Фишт» пройдет ряд матчей мундиаля, в частности, 15 июня здесь сыграют сборные Испании и Португалии.