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Сотрудники Госавтоинспекции провели IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
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Сотрудники Госавтоинспекции провели IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 минут назад
IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо», посвященный 45-летию создания отрядов юных инспекторов движения, прошел в городе-герое Севастополе. Его участники — 16 команд и 64 ЮИДовца — победители районных соревнований. Организаторы конкурса — Департамент образования, Госавтоинспекция, учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», общественная организация «Велопобеда».
С привественным словом выступил заместитель Губернатора Севастополя Владимир Базаров. Председатель Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Севастополе Владимир Васильевич Базаров признался, что сам когда-то был юным инспектором движения и попробовал проехать на велосипеде конкурсные препятствия.
Поздравить ребят с началом конкурса и юбилейной датой в новый образовательный центр «Бухта Казачья» приехали почётные гости: заместитель Губернатора города Севастополя Владимир Васильевич Базаров, заместитель начальника Управления МВД России по городу Севастополю полковник полиции Марк Михайлович Левин, Директор Департамента образования Михаил Леонидович Родиков, Уполномоченный по правам ребенка Марина Леонидовна Песчанская, директора образовательных организаций.
На торжественном открытии мероприятия перед ЮИДовцами выступили юные спортсмены из федерации рукопашного боя и велосипедисты из общественной организации «Велопобеда».
Судьи на этапах — сотрудники Госавтоинспекции, а помощники — учащиеся кадетского класса Управления МВД.
В конкурсные испытания юных инспекторов движения входили следующие дисциплины: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности» и творческий конкурс на тему «Вечно юная страна ЮИД».
Судейская коллегия выбрала три лучшие команды из каждой конкурсной станции, а также трёх лучших девочек и мальчиков, победивших во всех зачетных этапах конкурса.
Абсолютным победителем соревнований стал отряд ЮИД из гимназии № 2, который и будет представлять город Севастополь на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в ВДЦ «Орлёнок» Краснодарского края с 21 по 28 мая. Второе место заняла команда из гимназии № 7, третье — из образовательного центра «Бухта Казачья».
Все ЮИДОвцы получили в подарок кепки ЮИД, световозвращающие браслеты и торты. Призёры этапов конкурса и руководители отрядов ЮИД — дипломы и ценные подарки. Помощник Губернатора города Севастополя Александр Геннадьевич Пушкарёв вручил команде — победительнице кубок, а партнёр конкурса — велосипед.
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