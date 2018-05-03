Сотрудники Госавтоинспекции провели IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо»

IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо», посвященный 45-летию создания отрядов юных инспекторов движения, прошел в городе-герое Севастополе. Его участники — 16 команд и 64 ЮИДовца — победители районных соревнований. Организаторы конкурса — Департамент образования, Госавтоинспекция , учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», общественная организация «Велопобеда».

С привественным словом выступил заместитель Губернатора Севастополя Владимир Базаров . Председатель Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Севастополе Владимир Васильевич Базаров признался, что сам когда-то был юным инспектором движения и попробовал проехать на велосипеде конкурсные препятствия.

На торжественном открытии мероприятия перед ЮИДовцами выступили юные спортсмены из федерации рукопашного боя и велосипедисты из общественной организации «Велопобеда».

Судьи на этапах — сотрудники Госавтоинспекции, а помощники — учащиеся кадетского класса Управления МВД.

В конкурсные испытания юных инспекторов движения входили следующие дисциплины: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности» и творческий конкурс на тему «Вечно юная страна ЮИД».

Судейская коллегия выбрала три лучшие команды из каждой конкурсной станции, а также трёх лучших девочек и мальчиков, победивших во всех зачетных этапах конкурса.

Абсолютным победителем соревнований стал отряд ЮИД из гимназии № 2, который и будет представлять город Севастополь на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в ВДЦ «Орлёнок» Краснодарского края с 21 по 28 мая. Второе место заняла команда из гимназии № 7, третье — из образовательного центра «Бухта Казачья».

Все ЮИДОвцы получили в подарок кепки ЮИД, световозвращающие браслеты и торты. Призёры этапов конкурса и руководители отрядов ЮИД — дипломы и ценные подарки. Помощник Губернатора города Севастополя Александр Геннадьевич Пушкарёв вручил команде — победительнице кубок, а партнёр конкурса — велосипед.