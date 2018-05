#скидочки | 3 мая

Star Wars: Knights of the Old Republic (379 руб.) | Stickman Tennis (Бесплатно) | Evo Explores (75 руб.) Ежедневно мы вручную отбираем для вас лучшие предложения из App Store, которые становятся бесплатными или распространяются с большой скидкой. Каждый день новые и лучшие приложения для ваших iPhone, iPad или Mac. Еще больше свежих и аппетитных скидочек вы можете найти на специальном канале AppleInsider.ru в Telegram!

Star Wars: Knights of the Old Republic Окунитесь в мир вселенной «Звездных войн» с этой игрой, которая ограниченное время распространяется с большой скидкой. Все, что вы хотели видеть, от световых мечей до Дарта Вейдера и ожесточенных сражений со штурмовиками. Не забудьте беспроводной контроллер — благо такая поддержка присутствует.

Название: Star Wars: Knights of the Old Republic

Цена: 379 руб. (749 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить Stickman Tennis Очень крутой симулятор тенниса, который в то же время очень простой и увлекательный. Поклонники спортивных игр будут в восторге! Успейте урвать бесплатно.

Название: Stickman Tennis

Цена: Бесплатно (149 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить Evo Explores Пожалуй, эту игру можно рекомендовать тем, кто уже вдоль и поперек прошел Monument Valley и до сих пор не нашел другой головоломки, которая бы так же сильно поработила его мозг. Как видно из скриншотов, эта игра явно вдохновлена культовым продуктом, получившим массу наград.

Название: Evo Explores

Цена: 75 руб. (149 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

